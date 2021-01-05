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حوادث

أكل العيش.. إصابة 3 في انفجار ماكينة لحام بالشرقية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:44 م
اسعاف
اسعاف
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محمد العيسوى


أصيب 3 أشخاص بحروق متنوعة، نتيجة انفجار ماكينة لحام داخل ورشة لتصنيع البلاستيك، وتن احالتهم للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من مستشفى الزاومل يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بحروق متنوعة بأنحاء الجسد، وتبين حدوث إصابتهم أثر انفجار ماكينة لحام بورشة بطريق الزاومل- العبور اتجاه أنشاص.

تم احالتهم الى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت  قررت نيابة الحسينية  تشكيل لجنة لفحص أجهزة التنفس بمستشفى الحسينية بعد واقعة وفاة 4 مرضى داخل عناية العزل كما قررت صرف الشاب "أحمد ممدوح"مصور فيديو مستشفي الحسينية ،من النيابة بعد سماع أقواله.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، الشاب إستدعت "أحمد ممدوح" مصور فيديو واقعة وفاة أربعة حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية، وأن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، وذلك لسؤاله فى الواقعة.
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