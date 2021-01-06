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تكنولوجيا

شاومى تعيد إصدار Android 11 لهواتف Mi A3 بعد توقفها بسبب النسخة السابقة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:01 ص
شاومى تعيد إصدار
شاومى تعيد إصدار Android 11 لهواتف Mi A3 بعد توقفها
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ندى على
أعادت شركة شاومى الصينية إصدار نظام التشغيل Android 11 لهواتف Mi A3 ، وذلك بعدما سببت النسخة الأولى التى تم إصدارها توقف معظم هواتف المستخدمين تماما عن العمل. 

وبحسب موقع Android Police فإن الإصدار الجديد الذى أطلقته شركة شاومى لنظام Android 11 سيحل المشكلات التى سببها الإصدار الأول، حيث صدر التحديث باسم 12.0.3.0.RFQMIXM ، بمساحة تشغل 1.40 جيجا بايت، حيث سيعمل على حل المشكلات القديمة بالإضافة إلى تقديم عددا من الميزات الجديدة. 


وتشمل النسخة الجديدة من نظام Android 11  لهواتف Mi A3  تحديث شهر ديسمبر الذى يتضمن التصحيحات الأمنية، التى تساعد المستخدمين على تأمين هواتفهم والعمل على حل الثغرات التى يستغلها الهاكز لاختراق المستخدمين. 

وعند تحديث النسخة الجديدة ، تنتقل هواتف Mi A3  بنجاح إلى نظام Android 11 دون أية مشكلات أو عوائق على عكس التحديث الأول، حيث لا يبدو أن التحديث يحتوي على أية أخطاء كبيرة.  

وكان أبلغ عدد كبي من مستخدمى هواتف Mi A3 منذ عدة أيام على عدد من مواقع التواصل الاجتماعى، منها موقع تويتر أنهم لا يستطيعون تشغيل هواتفهم مرة أخرلى بعد القيام بالتحديث إلى نظام التشغيل  Android 11 . 

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