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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العمل: نمتلك 9 مكاتب للتمثيل الخارجي مختصة بحماية المصريين

وزارة العمل
وزارة العمل

قال الدكتور مظهر بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شئون العمالة الوطنية في الخارج بوزارة العمل، إن وزارة العمل تمتلك في الخارج 9 مكاتب عمالية موجودة في 8 دول بالدول التي بها الكثافة العمالية، مفيدا بأنه في السعودية هناك مكتبين أحدهما بجدة والأخر بالرياض وفي الكويت والأردن وقطر والإمارات والعراق وإيطاليا وبيروت، بسبب وجود كثافات عمالية في هذه البلاد.

وأوضح "بسيوني"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن هذه المكاتب تعمل في إطار تنسيقي بين وزارة العمل ووزارة الخارجية، لأنها مكاتب فنية تابعة للسفارات والقنصليات الموجودة في الخارج، وتعمل في إطار أن الموظفين الموجودين في المكاتب تابعين لوزارة العمل، وعملية التشغيل للعمال تبدأ من الخارج، ويكون عقد العمل من خلال شركة إلحاق العمالة أو من خلال الأقارب أو من خلال الملحق العمالي.

وأضاف أن الملحق العمالي مهمته تبدأ من خلال مراجعة عقد العمل وشروط العمل والأجر والسكن وكل ما يتعلق بالعامل في الخارج، مؤكدًا أنه من السهل الوصول للملحق العمالي؛ لأن بياناته موجودة على موقع وزارة العمل وموجودة مع رؤساء الجاليات في الخارج، وهو شخص متخصص لديه قدرة على تغطية المنطقة المنتدب للعمل بها، وبعد مراجعة العقد والشركة وأن العامل متوجه لعمل حقيقي يتم إرسال العقد لوزارة العمل لمراجعته، ويبدأ في توجيه العامل وإرشاده في حالة وجود أي مشكلة بين العمل وصاحب العمل.

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