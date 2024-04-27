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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للطلبة والشباب.. أفضل تابلت شاومي بسعر مناسب في السوق

تابلت شاومي Xiaomi
تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE

مع ارتفاع أسعار الأجهزة اللوحية، أصبح من الصعب العثور على جهاز تابلت مناسب للشراء بسعر ملائم للطلبة والشباب، وكذلك مع مواصفات كبيرة، ولكن يعتبر تابلت Xiaomi Redmi Pad SE هو أفضل صفقة لمن يريد الجمع بين المواصفات والسعر المناسب. 

 

مواصفات تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  

وجاء بشاشة من نوع LCD قياس 11 بوصة بدقة 1920 × 1200 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع سطوع 400 شمعة في المتر المربع كما تتميز بضوءها الأزرق المنخفض للحفاظ على العين، و 3 ألوان البنفسج والرمادي والأخضر.

ويقدم  كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع كاميرا أساسية خلفية بدقة 8 ميجابيكسل مع فتحة عدسة  f / 2.0 مع إمكانيات تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل. 

ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 8000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، مع منفذ USB-C للشحن، وشبكة Wi-Fi ثنائية التردد وبلوتوث 5.0، بالإضافة إلى مكبرات صوت رباعية كبيرة الحجم ودعم Dolby Atmos وصوت Hi-Res ، مع مقبس صوت 3.5 ملم.

 

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 خيارات ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين داخلية سعة  128 جيجا بايت قابلة للتوسعة.  

سعر تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  

يتوفر تابلت شاومي Xiaomi Redmi Pad SE  في السوق المصري بسعر يبدأ من 11 ألف و 33 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

Xiaomi Redmi Pad SE سعر Xiaomi Redmi Pad SE شاومي Xiaomi Redmi Pad SE أسعار الأجهزة اللوحية تابلت مناسب للشراء

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