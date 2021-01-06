بعد الهجوم الإرهابي على مطار عدن.. قرار عاجل لـ الخطوط اليمنية بشأن الرحلات إلى دبي

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأربعاء، عن تشغيل رحلات الطيران بين مطار دبي الدولي واليمن.





وقالت المؤسسة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أضفنا مدينة أخرى إلى قائمتنا المتزايدة من الوجهات الدولية برحلات من مطار دبي الدولي إلى عدن، والتي تديرها شركة الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الوطني لليمن)".





وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية.





وسجل مطار دبي الدولي معدلات نمو مرتفعة، مع استئناف الناقلات الوطنية والأجنبية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم بعد تعليق النقل الجوي الدولي بسبب تداعيات أزمة كورونا، إضافة إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة أسبوعيًا.





ويوم الأربعاء الماضي، وقعت تفجيرات بمطار عدن الدولي تزامنًا مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة من السعودية، ما أسفر عن 26 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، إضافة إلى أضرار هائلة.



