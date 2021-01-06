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أخبار العالم

القوات الخاصة تصل إلى مبنى الكونجرس الأمريكي.. فيديو

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:26 م
القوات الخاصة الأمريكية
القوات الخاصة الأمريكية
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شريف سيد
وصلت القوات الخاصة الأمريكية "سوات" إلى مبنى الكونجرس الأمريكي، عقب تعرضه للاقتحام من قبل أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب

ومن ناحية أخرى، أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إعلان التعبئة العامة في قوات الحرس الوطني الأمريكي بالعاصمة واشنطن، لدغم قوات إنفاذ القانون. 


وأمر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بنشر قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، للقضاء على أعمال العنف بالكونجرس الأمريكي. 

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، إنه طبقا لتوجيهات ترامب بإن قوات الحرس الوطني إلى جانب القوات الفيدرالية في طريقهم للكونجرس الأمريكي. 

وأشارت إلى ضرورة التظاهر السلمي، والحفاظ على الأمن، ومناهضة العنف في الولايات المتحدة. 


وأخلت قوات الخدمة السرية الأمريكية، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته مايك بنس، من مبنى الكونجرس الأمريكي، عقب اقتحامه من قبل أنصار ترامب. 

واقتحم أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، مبنى الكونجرس الأمريكي، أثناء التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية. 

وذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية أن الشرطة قررت إخلاء مبنيين في الكونجرس الأمريكي، وذلك مع اقتراب متظاهرين من المبنى. 

ودعا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنصاره للزحف إلى مبنى الكونجرس الأمريكي. 

وقال ترامب لأنصاره في واشنطن: "سأمشي معكم من هنا إلى مبنى الكونجرس لنطلب من أعضائه القيام بالعمل السليم". 

وتابع: "لا أحد من الرؤساء السابقين حقق ما استطعت تحقيقه خلال رئاستي". 

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة". 

وتابع: " نأمل من مايك بنس نائب الرئيس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس". 

وذكر أن " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها". 

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية. 
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