مستشارو ترامب ينقلبون عليه: نريد إلقاءه وسط الحشود الغاضبة

شن أحد مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب ، هجوما ضاريا ، ضده ، على خلفية أعمال الشغب ، واقتحام الكونجرس في العاصمة واشنطن ، من قبل مؤيديه.





وبحسب "سي إن إن"، قال أحد مستشاري البيت الأبيض ، إن بعض المساعدين حول الرئيس دونالد ترامب أصبحوا غاضبين من أن الرئيس لن يفعل المزيد لوقف التمرد في مبنى الكابيتول.





وقال المستشار إن المساعدين كانوا يتوسلون لترامب أن يخرج ويدلي ببيان للبدء في تهدئة الموقف.





وأضاف المستشار "أنه (ترامب) لا يريد" أن يفعل أكثر مما يفعله الآن.





قال المستشار: "إذا تمكنا من إلقائه على الحشد الغاضب، فسوف نلقي به في وسط الغوغاء الغاضبين الآن".





إلى ذلك، قال قائد شرطة العاصمة السابق، إن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن الخرق غير القانوني لمبنى "الكابيتول" الأمريكي.





ووصف تشارلز رامزي، الرئيس السابق لشرطة العاصمة، خرق الكابيتول الأمريكي، الأربعاء، من قبل المتظاهرين المؤيدين لترامب، بأنه "قريب من محاولة انقلاب لم تشهدها هذه الدولة من قبل".



