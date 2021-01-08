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أخبار العالم

بعد قرار تأجيل الامتحانات.. 2500 طالب وطالبة كويتيين يستعدون لمغادرة مصر

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:32 ص
الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية
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أحمد محرم
يستعد نحو 2500 طالب كويتي في مصر بمختلف الجامعات للعودة إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة،وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل الامتحانات حتى بعد نهاية عطلة منتصف العام.

وقال رئيس اتحاد طلبة الكويت في مصر، أحمد الشمري، في تصريحات لصحيفة «القبس» الكويتية: إن معظم الطلبة الكويتيين يفكرون بالعودة إلى الكويت بعد تأجيل الاختبارات، حيث يقدّر عدد من أبدوا رغبتهم في العودة إلى الكويت بنحو 2500 طالب وطالبة.

وأضاف الشمري أن "أزمة وقف الطيران المباشر ما تزال تزيد من معاناة الطالب الكويتي وتستنزف وقته وميزانيته، ورغم عرض الموقف لأكثر من مرة على الجهات المسؤولة في الكويت، فإنه حتى الآن لا يوجد أي حل لتلك المشكلة، كما أن الاستثناءات لا تشمل الطلاب الكويتيين رغم أن التنقل بين البلدين متاح، ولا أعلم السبب وراء وقف ذلك بشكل مباشر".

وأنهى الشمري حديثه بالقول إنه حتى الآن لم يصب أي طالب كويتي في مصر بفيروس كورونا، ولم يتلق الاتحاد أي خبر يفيد بإصابة أحد طلابه، وأن الاتحاد يتابع عن كثب كل الإجراءات والتطورات الخاصة بالوضع الوبائي في مصر وكل ما يترتب عليه.

من جانبهم، عبّر عدد من الطلاب عن رغبتهم في بقائهم في مصر خلال عطلة نصف العام بعد تأجيل الاختبارات، وعدم رغبتهم بالعودة إلى الكويت.

وذكر مساعد العنزي، وهو طالب في جامعة الإسكندرية، أن الأجواء الشتوية والهادئة في مصر تحفزه على قضاء عطلة نصف العام، خصوصًا بعد تأجيل الاختبارات. وأضاف أن كل شيء متوافر ويمكن الاستمتاع بهذه الإجازة رغم انتشار كورونا، حيث أن هناك الكثير من الأشياء الممتعة في المدينة يمكن فعلها من دون التعرّض لخطر الإصابة.

وترى شيماء، وهي طالبة في جامعة الزقازيق، أن صعوبة الطيران والعودة إلى الكويت وحاجتها إلى الاستعداد أكثر للاختبارات تدفعها للبقاء في مصر خلال هذه العطلة. وأضافت لـ«القبس» أن معظم زميلاتها قررن العودة إلى الكويت، لكن ستبقى هي وأخرى في مصر من أجل الاستعداد أكثر للفصل الدراسي الثاني.

ولفتت شيماء إلى أن "الوضع الوبائي أصبح اليوم عالميًا، وبالتالي لم يعد يختلف المكان كثيرًا، وأن قرار البقاء من عدمه يعود إلى الهدف من ورائه، وهو ما يجعلني أبقى خلال هذه العطلة للدراسة والتدريب أكثر والاستمتاع بالأجواء الجميلة في مصر".
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