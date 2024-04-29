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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 تحديات لإعادة الهيبة.. إسلام صادق يكشف موقفا مهما يواجه الكرة المصرية

صدى البلد

كشف الناقد الرياضي إسلام صادق، عن تحديات تواجه الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وكتب عبر فيسبوك: “الكرة المصرية ستخوض 3 تحديات لإعادة هيبتها إفريقيا ودوليا الاهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال ..الزمالك يواجه نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ..والمنتخب في تصفيات المونديال فيجب التكاتف والمساندة الجماهيرية بصرف النظر عن الانتماءات”. 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الأحد، فوزا كبيرا على مضيفه دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في إطار منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية موسم 23 /2024م.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيًا في الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الأبطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.

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