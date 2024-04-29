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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم طفل 5 أيام.. استشهاد 7 أشخاص في قصف منزل بـ رفح|شاهد

رفح
رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت اليوم الاثنين منزل الخواجا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فقد استهشد حوالي 7 أشخاص جراء القصف الإسرائيلي على منزل الخواجا.

وجاءت أسماء شهداء منزل الخواجا في رفح الكالتالي:

  • محمود حسن محمود الخواجا، (32 عاماً)
  • نضال أحمد هاشم الشاويش، (62 عاماً)
  • حنان علي توفيق الشاويش (أبو كويك)، (53 عاماً)
  • مرح نضال أحمد الشاويش، (24 عاماً)
  • حلا نضال أحمد الشاويش، (18 عاماً)
  • رامي خالد احمد أبو ريا، (33 عاماً)
  • طفل/ غيث رامي خالد أبو ريا، (5 أيام)

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، استشهاد 15 مواطنا وأصيب آخرون، مساء الأحد، في غارة لـ الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

وأضافت الوطالة، أنه تم استشهاد 6 مواطنين أيضا إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الخواجات يؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

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