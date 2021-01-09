ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بهدف في كريستال بالاس.. ولفرهامبتون يلحق بليفربول في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

السبت 09/يناير/2021 - 01:14 ص
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تأهل فريق ولفرهامبتون للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه على كريستال بالاس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الدور الثالث من المسابقة.

هدف المباراة الوحيد أحرزه الإسباني من أصول مالية، أداما تراوري في الدقيقة 35 بتسديدة قوية، ليطير بفريقه للدور الرابع.

يذكر أن هذا الهدف هو الأول لـ أداما تراوري مع ولفرهامبتون في مختلف المسابقات منذ فبراير من العام الماضي، فاللاعب لم يسجل أي هدفًا مع الولفز في أخر 33 مباراة.

والتحق ولفرهامبتون بفريق ليفربول الذي تأهل للدور الرابع بفوزه على أستون فيلا 4-1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ولفرهامبتون يفوز على كريستال بالاس بهدفين ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

رغم الأزمة.. محمد صلاح سبب تحقيق كلوب رقما قياسيا مع ليفربول | تفاصيل

استون فيلا ومشوار البريميرليج.. فوز عريض وصدمة بسبب مدة غياب تريزيجيه

بيرنلي يفوز على ولفرهامبتون 2 - 1 في البريميرليج

أستون فيلا يكتسح كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس لـ الصحة يعلن موعد بدء التطعيم بلقاح كورونا

أشعل النار في جسد مدير جيم الأهلي.. مدرب مساج يعالج بطرق غربية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن جمال وأنوثة حورية فرغلي

فقدان القدرة على الحركة.. حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل

بعد ندمها.. تعرف على قصة الزواج السري لـ منة فضالي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور

طريقة عمل حمص الشام.. خطوة بخطوة