ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هيئة التنمية الصناعية: مجمع مرغم يوفر خدمات متكاملة للصناعات البلاستيكية

السبت 09/يناير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة طورت فكر إنشاء المجمعات الصناعية، موضحا أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية أصبح يضم بنوك ومول تجاري ومطاعم ومسجدا، معقبا: المجمع يعد بمثابة كمباوند متكامل.

وأضاف "عنان" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مجمع مرغم 1" كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء "مجمع مرغم 2" الذي يتم استكماله حاليا، معقبا: قررنا إنشاء المجمع بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات وأيضا بالقرب من المنافذ البحرية ومحاور النقل.

وأوضح، أن مجمع مرغم يوفر تعناصر متكاملة بين صناع البلاستيك من خلال تجميعهم في مكان واحد، منوها إلى أن المجمع يتضمن منطقة خدمية تشمل مناطق عرض ومباني إدارية.

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إنجاح تجربة المجمع والمستثمرين، سواء بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة عقدت اجتماعات متكررة مع المستثمرين.

ولفت إلى أن وزارة الصناعة قدمت العديد من التيسيرات، كما أن الوزارة تبنت الكثير من الأفكار، منوها إلى أن خلال أسابيع سيتم طرح الوحدات والمجمعات الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات شيري أرزيو 5 الجديدة في مصر.. صور

تبدأ من 288 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات شيفروليه الدبابة موديل 2021.. شاهد