هيئة التنمية الصناعية: مجمع مرغم يوفر خدمات متكاملة للصناعات البلاستيكية

قال حازم عنان، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، إن الدولة طورت فكر إنشاء المجمعات الصناعية، موضحا أن مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية أصبح يضم بنوك ومول تجاري ومطاعم ومسجدا، معقبا: المجمع يعد بمثابة كمباوند متكامل.

وأضاف "عنان" خلال حواره ببرنامج "مصر بتبني" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مجمع مرغم 1" كان هو البادرة والمشجع من أجل إنشاء "مجمع مرغم 2" الذي يتم استكماله حاليا، معقبا: قررنا إنشاء المجمع بالقرب من الكيانات المهتمة بصناعة الكيماويات وأيضا بالقرب من المنافذ البحرية ومحاور النقل.





وأوضح، أن مجمع مرغم يوفر تعناصر متكاملة بين صناع البلاستيك من خلال تجميعهم في مكان واحد، منوها إلى أن المجمع يتضمن منطقة خدمية تشمل مناطق عرض ومباني إدارية.





وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إنجاح تجربة المجمع والمستثمرين، سواء بتقديم دعم مباشر أو غير مباشر، لافتا إلى أن وزارة الصناعة عقدت اجتماعات متكررة مع المستثمرين.



