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تعليم

فوز طالبة بالمركز الأول في معسكر توليد الأفكار الريادية بـ"علوم حلوان"

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:28 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان عن فوز الطالبة مروه محمد أحمد الطالبة بالمستوى الثالث ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بالكلية بالمركز الأول هي وفريقها المشارك في معسكر توليد الأفكار الريادية التكنولوجية الذي أقيم أون لاين و قدمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع نادى ريادة الاعمال، بجامعة حلوان ، حيث شاركت الطالبة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم ، والدكتورة منار سليم منسق البرنامج. 

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وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، في بيان، الاثنين، أن الطالبة والفريق قاموا باختيار مشكلة بطالة الشباب و تحديدا الخريجين من كلية الهندسة من أقسام اتصالات ، ميكانيكا، حاسبات و معلومات ، وخلق فكرة جديدة تقوم على حل مشكلة عدم التأهيل الكافي للطلاب خلال فترة الجامعة وتعتمد الفكرة على عمل منصة تأهيلية و تجهيزات للخريجين   والذي يقوم بالبحث عن المتطلبات أو المؤهلات اللازمة للقبول في فرص العمل في هذه المجالات و اعطاء دورات تدريبية بأسعار مخفضة مقارنة بالمستوى المقدم من خلال خبراء متميزين ذو خبرة و كفاءة عالية من هذه الشركات للقضاء على مشكلة عدم التأهيل الكافي و رفع نسبة القبول عند التقدم لهذه الوظائف. 

جدير بالذكر أن الفريق الطلابي من جامعة حلوان تكون من :

- مروه محمد احمد كلية العلوم - برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية. 
- محمد احمد محمد هندسة حلوان- قسم ميكانيكا باور. 
- سيد جمعه عيد هندسة حلوان - قسم حاسبات. 
- رغد سيد محمد هندسة حلوان - قسم حاسبات. 
 5- يوستينا صبري جرجس الفنون التطبيقية .
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