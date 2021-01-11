أحمد موسى يستنكر تجاهل الصحافة الأجنبية للإنجازات في مصر وتركيزها على الإرهابيين.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، علي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا عقب مباحثاتهم في القاهرة بشأن سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط الفترة المقبلة.





وقال"موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الأربع كان ملاحظ أن الصحفيين جايين مصر من أجل حقوق الإنسان بس»، متابعا: «مش شايفين الإنجازات، واخدين كل المشوار ليه عشان يتكلموا عن الإرهابيين وحقوق الإنسان بس».





وتساءل: «ليه الصحفيين الأجانب بيركزوا فقط على حقوق الإنسان، مفيش حد ضد حقوق الإنسان بس المسمى مختلف».





وأضاف: « أن وزير الخارجية سامح شكري عجبني في الرد عليهم، وقالهم كل واحد يخليه في حاله باللي بيحصل في بلده»، متسائلا: «أين الصحافة الأجنبية من الإنجازات التي تحدث في مصر».