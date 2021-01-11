ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يستنكر تجاهل الصحافة الأجنبية للإنجازات في مصر وتركيزها على الإرهابيين.. فيديو

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:53 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
محمد القاضي
علق الإعلامي أحمد موسى، علي المؤتمر الصحفي الذي عقده وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا عقب مباحثاتهم في القاهرة بشأن سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط الفترة المقبلة.

وقال"موسى"، خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": «في المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية الدول الأربع كان ملاحظ أن الصحفيين جايين مصر من أجل حقوق الإنسان بس»، متابعا: «مش شايفين الإنجازات، واخدين كل المشوار ليه عشان يتكلموا عن الإرهابيين وحقوق الإنسان بس».

وتساءل: «ليه الصحفيين الأجانب بيركزوا فقط على حقوق الإنسان، مفيش حد ضد حقوق الإنسان بس المسمى مختلف».

وأضاف: « أن وزير الخارجية سامح شكري عجبني في الرد عليهم، وقالهم كل واحد يخليه في حاله باللي بيحصل في بلده»، متسائلا: «أين الصحافة الأجنبية من الإنجازات التي تحدث في مصر».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصين تعارض بشدة اتهامات أمريكية بشأن حقوق الإنسان في "شينجيانغ والتبت وهونج كونج"

بعد أزمة شيكابالا.. لميس الحديدي توجه رسالة هامة لجماهير الأهلي

باحث: مصر تشهد تطورًا إيجابيًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان.. فيديو

عازر: السيسي استطاع توضيح الصورة الحقيقة للدولة بشأن حقوق الإنسان للجميع

عازر: الرئيس السيسي وضّح صورة مصر الحقيقية بشأن حقوق الإنسان أمام الجميع

أحمد موسى: حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية أخطر على البشرية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة الكثيفة وتحذر من أمطار ورياح محملة بالأتربة.. تفاصيل

تأجيل الحكم فى قضية "طفل المرور" لجلسة 18 يناير

وفاة والد الفنان بيومي فؤاد

أعراض كورونا.. بيان مهم من وزارة الصحة

أنباء عن تغريم الجبلاية سيد عبدالحفيظ ومدرب بيراميدز ماليا

مش سويقة.. أيمن بهجت قمر يفتح النار على رامي صبري بسبب عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحش الجديد .. بورش تستبدل "ماكان" الكهربائية بـ"ماكان" تربو بحلول 2022

تعزز وظائف الدماغ .. أهم 6 أطعمة يجب تناولها‎ باستمرار

"يا زينب عايزك تهتمي بمظهرك كويس".. سيارات تألقت مع البيه البواب | صور