مستشار المفتي يرد على أصحاب مقولة "خليها على الله المكتوب مكتوب".. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يوجد تعارض بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله في الشرع، قائلا "مينفعش أنزل بدون كمامة وأقول خليها على الله ده نصيب واللي مكتوب مكتوب".





الأخذ بالأسباب والتوكل على الله

وتابع عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، قائلا: "لو اللي مكتوب مكتوب يبقى نعمل المعصية بقى ونضر بمصالح الآخرين ونقول اللي مكتوب مكتوب".









وأشار إلى أن التوكل على الله يكون بالاخذ بالأسباب ثم التوكل عليه بيقين أنه يحمي عبده المتوكل عليه ، مصداقا للحديث "واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك".





حكم إلقاء الكمامة بعد استعمالها في الشوارع العامة في غير الأماكن المُخَصَّصة لها مما يزيد مخاطر انتشار الفيروس؟





حكم إلقاء الكمامة في الطريق العام

قالت دار الإفتاء، إن إلقاء الكمامة الطبية المستعملة في الطريق العام التي تؤذي الآخرين بنقل العدوى إليهم؛ أمرٌ ممنوعٌ شرعًا ومُجَرَّم قانونًا، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.





حكم مخالفة الإرشادات الطبية

وأهاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بالمواطنين، الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعليمات وزارة الصِّحة، التي أعلنتها مُسبقًا في مواجهة أزمة كورونا؛ حرصًا منه على السَّلامة العامَّة، ويُكرِّر تحذيره من التَّساهل فيها.





وأكد مركز الأزهر في بيان له، حرمة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المُختصة لحين إعلانها انتهاء الأزمة تمامًا؛ لمَا في المُخالَفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك.





وأكمل: فضرر الفيروس لن يقتصر على المُتساهِل في إجراءات الوقاية منه فحسب؛ بل قد يتعدى إلى غيره ممن يُساكنهم أو يُخالطهم، وسيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». (أخرجه الحاكم).





واستدل مركز الأزهر للفتوى، أيضًا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاَءِ لِمَا لاَ يُطِيقُ». (أخرجه الترمذي).



