د. سعاد شريف تكتب: اللقاح الصيني سينوفارم لمن لا يعلم!

مع اختلاف آراء العلماء والأطباء حول أيهما أفضل اللقاح الصيني أم الأمريكي مما أثار الشكوك في نفوس كثير من الناس والذين تردد كثيرا منهم حول أخذ اللقاح أم الانتظار حتي ثبوت مدي فاعليه وأمان اللقاح.





لكن حتي الآن لا يستطيع أحد أن يجزم بمدي فاعلية وأمان اللقاحات كليا فحسب ما قالته مجلة (ذي لانسيت) أننا حتي الآن لم نحصل علي معلومات كافية من تجارب المرحلة الأولي والثانية من اللقاح.





ما هو لقاح سينوفارم الصيني وما درجة فاعليته وأمانه؟

لقاح سينوفارم هو لقاح مصنوع من الفيروس ويتم حقنه في الجسم ليقوم بتحفيز جهاز المناعة لصنع أجسام مضادة تقاوم الفيروس وهي طريقة تقليدية وناجحة ومصنوع بها لقاحات كثيرة.

مع العلم أن الفيروسات التي يتم حقنها في اللقاح معطلة وغير حية فلا تسبب عدوي أو إصابة، لذا أظهرت التجارب السريرية لشركة سينوفارم أن اللقاح يمكن أن يحمي الناس من الإصابة بفيروس كورونا.





مميزات وعيوب اللقاح!

رغم أن اللقاح الصيني فعال بنسبة ٨٦% لكنه لم يصل إلي درجه فاعلية لقاح شركة فايزر الأمريكي وبايونتيك الألماني اللذان بلغت درجة فاعليتهما ٩٥%.





لكن اللقاح الصيني يتميز عنهما في كونه مناسبا جدا للدول النامية والفقيرة التي لا تستطيع تحمل تكاليف تخزين اللقاحات الغربية حيث إن اللقاح الصيني يسهل تخزينه في الثلاجة فلا يتطلب إمكانات هائلة من أجل تخزينه علي عكس لقاح فايزر ولقاح بايونتيك الألماني.





ولك عزيزي القارئ حق الاختيار بين لقاح فايزر أم سينوفارم!