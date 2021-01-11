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رياضة

برشلونة يعلن 4 مرشحين لانتخابات رئاسة النادي

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:48 م
برشلونة
برشلونة
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إسماعيل محمود
أعلن نادي برشلونة الإسباني عن جمع 4 مرشحين فقط في الانتخابات الرئاسية، للحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة قبل انطلاق العملية الانتخابية.

ونشر نادي برشلونة بيانًا أكد فيه أن كل من خوان لابورتا، وفيكتور فونت وتوني فريكسا وإيميلي روسود، جمعوا أكثر من الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات.

وأشار النادي بأن لابورتا جمع 10,272 توقيعًا، فيما جمع فونت 4,713 توقيعًا، وجمع فريكسا 2,822 توقيعًا، بينما جمع روسود 2,510 توقيعًا.

وسيتم التحقق من صحة التوقيعات بدءًا من الثاني عشر من الشهر الجاري، لكن حتى الآن فهذا الرباعي هم المرشحون على منصب الرئيس في انتخابات برشلونة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة نادي برشلونة يوم 24 يناير الجاري.

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