الصحة: دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بـ713 حضانة وسرير رعاية للكبار والأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان، دعم منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة بـ713 حضانة وسرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت التابعة للوزارة.

زيادة الحضانات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيادة كانت خلال الفترة من أول يوليو 2024 إلى نهاية مايو من العام الجاري، بمعدل 144 سرير رعاية أطفال، وزيادة الحضانات في ذات الفترة بإجمالي 241 حضانة، بالإضافة إلى زيادة أعداد أسرة الرعاية المركزة للكبار بإجمالي 328 سريرا في جميع المحافظات.

ومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، أن الوزارة وافقت على 19 ألفا و232 طلب إمداد بالأدوية بداية من أول شهر يناير وحتى نهاية مايو 2025 بقيمة 19 مليار جنيه، إلى جانب توريد مستلزمات طبية لمخازن الوزارة، استعدادا لتوزيعها على المنشآت الطبية بقيمة 2 مليار جنيه.

وبدوره، قال الدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إنه تم الاستجابة لـ9 آلاف و790 حالة بلاغ لطلب رعاية من خلال الخط الساخن للوزارة وخدمة شكاوى مجلس الوزراء، في الفترة من أول يوليو 2024 ونهاية أبريل 2025، بينما تضمنت نفس الفترة توفير الحضانات لـ1210 بلاغات، بالإضافة إلى الاستجابة لطلبات توفير أكياس الدم لـ648 بلاغا.