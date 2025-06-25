وزير الصحة يشهد فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مسابقة Startup Power

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، أن تأهيل الشباب علمياً وعملياً، أحد أهم محاور الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء أجيال قادرة على المنافسة ودفع الاقتصاد الوطني، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الحفل الختامي للدورة الثالثة من مسابقة “Startup Power” لدعم المشروعات الناشئة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة ومؤسس المسابقة، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من رموز المجتمع المصري.

تأهيل الشباب وتدريبهم علمياً

قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن تأهيل الشباب وتدريبهم علمياً وعملياً هو الطريق لضمان تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس إرادة واضحة من القيادة السياسية التي تضع التنمية البشرية المستدامة في صميم أولوياتها، إيماناً بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها.

ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الشكر إلى كافة القائمين على تنظيم هذه المسابقة وعلى رأسهم النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس المسابقة، مؤكداً أن هذا النوع من الشراكات بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص هو الطريق الأمثل لتسريع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن وزارة الصحة تعمل على تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، خاصة في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا الطبية والابتكار الصحي، لتأهيل الكفاءات الشابة لسوق العمل الحديث، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصحة، الذي يتطلب حلولاً مبتكرة لتحسين جودة الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، مضيفًا أن الشباب هم المورد الأكثر قيمة في مصر، ودعمهم بالمعرفة والتمويل هو خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر مرونة وشمولاً.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن وزارة الصحة تولي أهمية خاصة لدمج التكنولوجيا في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الكثير من الأفكار التي ظهرت خلال هذه الدورة من المسابقة تحمل إمكانيات تطبيقية حقيقية لتحسين المنظومة الصحية، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق بملف ريادة الأعمال، خاصة في أوساط الشباب، مشيراً إلى أن مسابقة “Startup Power” أصبحت واحدة من النماذج الملهمة التي تنقل أحلام الشباب من الفكرة إلى التنفيذ الفعلي، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعاون مع جميع الشركاء من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل بناء بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع والابتكار، تُسهم في تأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، موكداً أن الوزارة ماضية في دعم مثل هذه المبادرات الوطنية التي ترسخ ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب، وتفتح أمامهم افاقاً أوسع لتحقيق ذواتهم والمشاركة الفاعلة في التنمية.

ومن جانبه أعرب النائب أحمد أبو هشيمة، مؤسس مسابقة “Startup Power” ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن اعتزازه بما وصلت إليه المسابقة في موسمها الثالث، مؤكداً أن دعم الشباب لا يتوقف عند حدود التمويل، بل يمتد إلى التوجيه والتمكين الفعلي، موكداً أن “Startup Power" لم تُبْنَ لتكون فعالية سنوية فقط، بل لتكون مشروعا وطنياً مستداماً، نخلق من خلاله جيلاً جديداً من المبدعين ورواد الأعمال القادرين على قيادة قطاعات الاقتصاد الجديدة في مصر، مشيراً إلى أن النجاحات المتتالية للمسابقة تعكس حجم الطاقات الكامنة لدى الشباب المصري، متى أُتيحت لهم الفرصة.