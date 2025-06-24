وزير الصحة : ملتزمون بتوفير بيئة محفزة للاستثمار الطبي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء ، الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "برجيل القابضة" إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي المصري.



وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الزائر، مشيدًا بدور شركة برجيل الرائد في تقديم الرعاية الطبية المتقدمة، ومؤكدًا التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة محفزة للاستثمار، لاسيما في المجالات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي، بما يخدم أولويات الدولة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الشراكات الدولية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول محاور استراتيجية للتعاون المشترك، شملت تدريب الأطقم الطبية، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وتنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة، إلى جانب التعاون في برامج التطوير المهني المستمر داخل المستشفيات.

آفاق التعاون في مجال توطين الصناعات الطبية



وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى آفاق التعاون في مجال توطين الصناعات الطبية، خاصة المستحضرات الدوائية والأمصال، وتطوير البحوث الإكلينيكية، وصناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية.



ولفت عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا آليات التعاون في علاج الأورام، خصوصًا زراعة النخاع، حيث تمتلك شركة برجيل معاهد متخصصة في الإمارات في هذا المجال، مع بحث إنشاء مراكز مماثلة في مصر، وبالأخص في محافظات الصعيد، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بدعم المناطق الأكثر احتياجًا بخدمات صحية نوعية.



كما شمل اللقاء بحث التعاون في مجال الطب الرياضي وبرامج التأهيل ما بعد الإصابات، في ضوء التوسع في هذا المجال على مستوى الدولة، وتطور البنية التحتية الرياضية والطبية المصاحبة.



ومن جانبه توجه الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، بالشكر للوزير، على دعمه لفرص الاستثمار في مصر، مؤكدا التزام المجموعة بتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية.



وأشار الدكتور شمشير فاياليل، إلى توافق الأهداف بشكل وثيق مع أولويات الرعاية الصحية الوطنية في مصر، ولا سيما رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتميز في علم الأورام وزرع نخاع العظام، من خلال دمج خبرات برجيل السريرية والبحثية والتدريبية في النظام المحلي، حيث نهدف إلى رفع معايير الرعاية وتعزيز القدرات المحلية في التشخيص المتقدم والطب الجزيئي، إيمانًا من مجموعة برجيل بأن التعاون الدولي بين أنظمة الرعاية الصحية أمر حيوي لمهمتنا الأوسع المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الرعاية المعقدة.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وقعت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع "برجيل القابضة" لدعم مرضى الأورام في مصر، في إطار شراكة تهدف إلى تقديم حلول علاجية فعالة ومتطورة، تتماشى مع المعايير الطبية الدولية، وتدعم منظومة الرعاية الصحية الوطنية.



حضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.



كما شارك من جانب شركة "برجيل القابضة" كل من الأستاذ حمد الحوسني، الرئيس التنفيذي للشراكات، والدكتور زين العابدين، استشاري أمراض الدم والأورام للأطفال بمعهد برجيل للأورام، والأستاذ فايز برامي، مدير العلاقات، والأستاذ محمد سارفروز، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من قيادات الشركة.