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برلمان

برلمانية: مجلس النواب الجديد أمامه تحديدات كبيرة عليه أن ينجزها في أسرع وقت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 02:01 ص
مجلس النواب- الجلسة
مجلس النواب- الجلسة الإفتتاحية
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القسم السياسي
أكدت النائب هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مجلس النواب السابق كان له أثر ملموس على حد وصفها في الدولة، مشيرة إلى أن هناك طفرة أحدثها البرلمان في القوانين والتشريعات خلال المدة التي تولها منذ 2015 .

وأوضحت "أبو السعد"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن البرلمان الجديد سوف يكون استكمالا لما قام بها مجلس النواب السابق من تحديث للقوانين وتعديل عليها، مؤكدة أن هناك أولوليات عديدة تكون على قبة البرلمان الجديد الذى ينعقد خلال أيام.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد القوانين تكون في أولولية مجلس النواب وهم قانون الأحوال الشخصية، الادارة المحلية، التعليم، واخيرا قانون الايجار القديم، لافتة إلى إن هذه القوانين في غاية الأهمية نظرًا لمتابعة مناقشاتهم لوضع حلول جذرية لهم.

وتابعت:" نأمل أن يحقق البرلمان القادم العديد من الانجازات التي تحقق المصلحة للدولة والمواطنين، منوهة إلى أن النواب يحملون قدرًا من المسئولية من أجل تحقيق ذلك" .
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