كورونا لم ينته.. الصحة العالمية توجه تحذيرا شديد اللهجة

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن العلاج الخاص بفيروس كورونا بسيط، ويتضمن الراحة و تناول السوائل، و الاهتمام بالصحة بشكل كامل.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن الشخص الذى يصاب بفيروس كورونا ويعانى من أعراض بعد سلبية المسحة عليه تناول الأدوية.





ولفتت إلى أن منظمة الصحة العالمية مازالت تقوم بعملة تقييم لـ اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا قبل الاعتماد الرسمي.





وأشارت إلى أن فيروس كورونا لم ينته و أن الوباء فى نوع من التواصل، وعلى الجميع عدم تخفيف الإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها من قبل.





وأوضحت أن المواطنين عليهم عدم النظر لـ أعداد الإصابات و لكن عليهم الالتزام بالإجراءات، مؤكدة أن الاعداد أذا انخفضت لا يعنى انتهاء الفيروس.



