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مرأة

حيل عجيبة تسهل عليك مهمة الطهى والتمتع بمذاق رائع

الخميس 14/يناير/2021 - 08:04 ص
حيل عجيبة تسهل مهمة
حيل عجيبة تسهل مهمة الطهى
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أسماء عبد الحفيظ

تلجأ بعض السيدات لاتباع أسهل الحيل التي توفر عليها الوقت في المطبخ، لكى لا تصاب بالإرهاق، لذلك نستعرض لكم من خلال السطور التالية حيل لتسهيل مهمة الطهى والتمتع بمذاق جيد وفقا لما نشره موقع «brightside» كالآتي:


نكهة الشواء

يمكنك إضافة نكهة شواء قوية للطعام عبر وضع مقدار من الكولا على اللحوم ثم تسويتها على كل جانب لمدة 4 دقائق كاملة.


بيض العيون

باستخدام حلقات البصل، يمكن طهي بيض العيون بالطريقة المثالية، عبر وضع حلقة بصل في المقلاة ثم طهي البيض داخلها.


أسرع طريقة لشواء الكباب

يمكنك وضع عصا الشواء داخل قطعة لحم كاملة ثم تقطيعها، وبذلك تحصلين على قطع لحم متساوية في الحجم، وستحتاجين إلى نفس الوقت كي تنضج.


طهي البيض

إذا كنتي لا تمتلكين الوقت الكافي لتسوية مقدار كبير من البيض، يمكنك وضع أي كمية تريدينها من البيض النيئ غير المُقشر على منشفة مُبللة داخل الفرن لمدة 30 دقيقة وسينضج بالكامل.


كرات اللحم

يمكنك صنع كرات لحم مثالية عبر استخدام قوالب كيك صغيرة كي تكون كل كرات اللحم الخاصة بك في نفس الحجم.


القهوة لتتبيل اللحم

يمكننا أن نستخدم القهوة لتتبيل اللحوم وسنحصل على قطع ناعمة وطرية ومليئة بالعصارة، ونكهتها لذيذة أيضًا.

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