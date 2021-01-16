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رياضة

زي النهارده.. قذيفة أيمن منصور تقود الزمالك للتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 01:05 م
هدف أيمن منصور
هدف أيمن منصور
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يسري غازي - محمد السعيد
في مثل هذا اليوم 16 يناير عام 1994، توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

جاء الهدف من كرة استلمها أيمن منصور على حدود منطقة الجزاء، ليسددها صاروخية على يسار أحمد شوبير  حارس الأهلي الذي فشل في التصدى لها.

وروى أيمن منصور كواليس هدفه في شباك الأهلي، حيث قال مؤخرا في تصريحات تلفزيونية:"أشرف يوسف مرر لي الكرة بشكل مميز واتخذت قرار التصويب في ثوانٍ".

وأضاف أيمن منصور: "السبب الرئيسي في تفكيري في التسديد هو غياب الضغط الدفاعي من لاعبي الأهلي، فتراجع 4 منهم للخلف دون أي ضغط".

واختتم أيمن منصور تصريحاته،واصفا الهدف بأنه واحدا من أغلى أهدافه في تاريخه مع الزمالك وأن أنصار النادي الأبيض دائمًا ما يلقبونه بالسوبر.

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