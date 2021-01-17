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ديني

علي جمعة: لا نريد غلق مواقع التوصل وعلينا إفساح المجال لأهل العلم.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 02:37 ص
د على جمعة
د على جمعة
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محمد شحتة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الإفتاء تحتاج إلى ثلاثة أمور، هي إدراك النص من القرآن والسنة، وإدراك الواقع المعروف بتغيره من وقت لآخر، وكيفية تطبيق هذا النص القرآني أو النبوي على أرض الواقع لتحقيق مقاصده الحقيقية.


وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن هناك أمور لا علاقة لها بالإفتاء ولا تسمى فتوى، ناتجة عن عدم معرفة حقائق الأشياء، بسبب تصدر غير المؤهلين لمسألة الفتوى ، وهذا بسبب انتشار مواقع التواصل الإجتماعي واتساع الفضاء الإلكتروني الذي يصعب التحكم فيه أو غلقه.

وأشار إلى أنه علينا أن نفسح المجال لأهل العلم أن يتكلموا حتى لا يتأثر الناس بكلام غير المتخصصين، موضحا أننا لا نريد غلق مواقع التواصل الإجتماعي، ولكن علينا أن نتعامل مع السوشيال ميديا بقواعدها ونستغلها استغلال صحيح وعدم الإصطدام بها.

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