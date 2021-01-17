بدون أدوية.. 4 حيل لتقليل الكوليسترول فى الدم



عندما يعاني جسمك من زيادة في الكوليسترول ، فإنه يترسب على الجدران الداخلية للأوعية الدموية ، ويعد ارتفاع الكوليسترول أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية .

بعد سن الثلاثين ، يعاني البعض من خطر متزايد من ارتفاع مستويات الكوليسترول لأسباب مثل نمط الحياة غير المتوازن ، واستهلاك الدهون المشبعة ، والسمنة ، والتاريخ العائلي، ويمكن أن يكون التدخين المفرط أيضًا أحد أسباب ارتفاع الكوليسترول.







ويترسب الكولسترول السيئ على الجدران الداخلية للأوعية الدموية، وهذا يسبب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى، ومع ذلك إذا كنت تتناول الدهون المشبعة في نظامك الغذائي ، فيجب ألا يتجاوز المدخول اليومي أكثر من 16 جرامًا ، ولعلاج الكولسترول يجب اتباع الأتي:





1-تناول الدهون الصحيحة







مثل البيض الكامل وبذور الشيا ليس كل الدهون تزيد من نسبة الكوليسترول، وتساعد الدهون الجيدة على خفض مستوى الكوليسترول، و الأطعمة مثل زيت الزيتون والأفوكادو والأسماك وبذور الكتان والمكسرات تحتوي على دهون جيدة مثل الأوميجا 3، وهذا الحمض الدهني يقلل من كمية الدهون الثلاثية في الدم ويقلل من نسبة الكوليسترول، و تناول هذه الأطعمة على حساب الأطعمة الغنية بالدهون التي تساهم في الكوليسترول الضار (LDL) [9] ، لذا يجب تضمين الأطعمة في وجباتك اليومية، مثل: زيت الزيتون البكر والبيض الكامل والأسماك الدهنية والشوكولاتة الداكنة وما إلى ذلك.





2. تناول كميات أقل من الجلوتين







قل وداعا للقمح النظام الغذائي القائم على القمح قد يحتوي على الجلوتين، وهذا يؤدي إلى السمنة والالتهابات، وتظهر الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالجلوتين يمكن أن تشكل خطرًا على القلب أكثر من الكوليسترول، وإذا كنت تأكل منتجات القمح ، فتأكد من أنها حبوب كاملة وابتعد عن منتجات الحبوب المتعددة ، والتي لا تعتبر أكثر صحة من المخبوزات المصنوعة من الدقيق المكرر .







3. تناول الكثير من الألياف







مثل البازلاء والشوفان والذي يعد استهلاك الأطعمة الغنية بالألياف أحد أفضل الطرق لخفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي، حيث وجدت الدراسات أن زيادة استهلاك الألياف القابلة للذوبان ، مثل تلك الموجودة في الفواكه والخضروات ( 5 إلى 10 جرامات يوميًا) يمكن أن تؤدي إلى انخفاض بنسبة 5 في المائة في مستوى الكوليسترول في الدم. إن إضافة 5 إلى 10 جرامات من الألياف في نظامك الغذائي يعني تناول فاكهة أو خضروات يوميًا، ولذلك يجب تضمين الأطعمة مثل: الفول والبازلاء والعدس والفواكه والشوفان والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي للحصول على مستويات صحية من الكوليسترول .







4. تناول السمك وأضف التونة والسلمون إلى الرجيم





يعد تناول سمك السلمون والتونة والمأكولات البحرية الأخرى إحدى طرق خفض الكوليسترول بشكل طبيعي، على سبيل المثال ، الأسماك ، مثل السلمون والتونة ، غنية بالأوميغا -3 التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول ، لذلك يوصى بإضافة السمك إلى قائمتك الأسبوعية مرتين أو ثلاث مرات، و أحماض أوميغا 3 الدهنية هي نوع من الدهون المتعددة غير المشبعة المفيدة للقلب والتي تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشريان التاجي.