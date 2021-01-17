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محافظات

ضبط 1165 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و100 كيلو من مصنعات اللحوم في محلات الدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:41 م
لجان الكشف على اللحوم
لجان الكشف على اللحوم
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همت الحسينى
تواصلت اعمال  الحملات التفتيشية والرقابية من قطاع قطاع الطب البيطرى بالدقهلية على الاسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم  بنطاق المحافظة لمواجهة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين في الحصول على السلع الغذائية واللحوم بالجودة والكميات المطلوبة  واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبة بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأوضح المحافظ أن حملات المرور والتفتيش علي محلات الجزارة والمطاعم  وثلاجات حفظ اللحوم التى تم تنفيذها بمراكز ومدن قرى تمي الأمديد والسنبلاوين وبلقاس ومنيه النصر ومركز ميت غمر ودكرنس والمنصوره اسفرت عن  ضبط 1165 كيلو لحوم بلديه تم ذبحها  خارج السلخانه وضبط 100كيلو من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمي.

وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة بالمخالفات الى النيابة العامة لاعمال شئونها فى المخالفات المشار اليها، وأكد  المحافظ على متابعة تصرفات النيابة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات.

جاء ذلك بناء على التقرير الذى عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن حملات الرقابة والتفتيش البيطرى التى تم تنفيذها بنطاق المراكز المشار اليها.

واوضح وكيل الوزارة ان هناك 28 محضرا تم تحريرهم بالمخالفات  والمضبوطات التى شملت لحمة مفرومه وعجينة سجق وغيرها من مصنعات اللحوم.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها  وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على  تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين.
ضبط 1165 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و100 كيلو من مصنعات اللحوم في محلات الدقهلية
ضبط 1165 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و100 كيلو من مصنعات اللحوم في محلات الدقهلية
ضبط 1165 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و100 كيلو من مصنعات اللحوم في محلات الدقهلية
ضبط 1165 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و100 كيلو من مصنعات اللحوم في محلات الدقهلية
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