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حوادث

ضبط متهمين يتاجران في مقويات شبكات المحمول لتحقيق أرباح غير مشروعة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:03 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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كتب محمد صبري
تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة بحوزتهم أجهزة لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم ، اشتبه في مستقلي سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق .

باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة وعثر بداخل السيارة على 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول و 21 إريال هوائي " مختلفة الأنواع " و4 لفات سلك كهربائية و3 وصلات معدنية لإريال الهوائي و4 جهاز ريسيفر ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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