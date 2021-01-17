على مساحة تزيد عن 1600 متر.. الانتهاء من أعمال تجهيز السوق الدائم بقرية شها بالمنصورة

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة اليوم الاحد" لليوم الثالث بمتابعة أعمال تجهيز السوق الدائم بقرية شها والذي يقام على مساحة 1600 متر مربع تستوعب ما يزيد عن 100 باكية.



يأتى ذلك في إطار العمل على تحسين البيئة العامة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وفي إطار توجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.



وأكد عاطف سعد أن أعمال تجهيز المكان لنقل الباعة من الشارع الرئيسي بشها للسوق الجديد يأتي استجابة لمطالب أهالي القرية حيث يمثل الشارع الشريان الرئيسي لخروج ودخول المواطنين ونقل احتياجاتهم وقضاء مصالحهم.



وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة أن تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هي سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وتحقيق طموحاتهم وإزالة العقبات أمام حركة الحياة.



وأضاف أن نقل السوق يوفر مكان دائم للباعة في إطار من القانون وتحت رعاية رئاسة المركز والوحدة المحلية مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم المكان لمساحات تستوعب جميع البائعين وتضمن سيولة وسهولة الحركة داخل السوق وفي محيطه.