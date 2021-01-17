ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 05:19 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا لقطات مصورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون، وهو يحمل طفله وولف، في وسط العاصمة لندن، صباح اليوم. 

وأشعلت اللقطات المصورة لجونسون موقع "تويتر" و"فيسبوك"، حيث اتهم النشطاء رئيس الوزراء بتجاهل أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

 في حين استنكر البعض تلك الاتهامات بدعوة أن جونسون له الحق في أن يعيش يوم عطلته كيفما شاء. 

وأظهرت الأرقام الحكومية تسجيل 41346 إصابة جديدة بالفيروس السبت نزولا من 55761  الجمعة، وتمثل إصابات أمس أدنى مستوى للإصابات اليومية منذ 27 ديسمبر.

وسجلت بريطانيا أكبر عدد وفيات بالفيروس في أوروبا حتى الآن، على الرغم من وفاة عدد أكبر في إيطاليا وبلجيكا على أساس العدد إلى كل مليون نسمة. وحذر كريس ويتي كبير الأطباء بالحكومة البريطانية مواطنيه الجمعة من أن عدد الوفيات اليومية لم يبلغ ذروته بعد.

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين