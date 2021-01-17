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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يهنئ رئيس شركة المياه لتجديد الثقة

الأحد 17/يناير/2021 - 05:57 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
قدم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، التهنئة للواء محمد بدري محمدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتجديد الثقة في توليه رئاسة الشركة لفترة جديدة، بحضور الدكتور احمد الخطيب مدير إدارة الجودة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الإداري.

وأعرب اللواء محمد بدري محمدين عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدًا على مواصلة تحقيق تطلعات المواطن السوهاجي في تقديم أفضل الخدمات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، مقدمًا شكر للدكتور احمد عزيز والوفد المرافق له على هذه التهنئة الرقيقة.

جديد بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض للملابس الجاهزة والأثاث المنزلي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي كخدمة للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة وبالتقسيط.


افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، المعسكر التدريبي الأول لاتحاد الطلاب، بمشاركة ٥١٠ طلاب وطالبات بجميع الكليات، والذي يستمر علي مدار ٣ أسابيع علي ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية للتعليم والطلاب، محمد حماده رئيس اتحاد الطلاب الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بإدارات رعاية الشباب ومسئولي لجان اتحاد الطلاب. 

وألقى الدكتور أحمد عزيز كلمة افتتاحية أكد فيها الدور الهام لاتحاد الطلاب داخل الجامعة، الذي يظهر واضحاََ من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تنفذ علي مدار العام بهدف إعداد كوادر شابة قادرة على مواجهة القضايا المجتمعية الشائعة، مضيفًا أن مثل تلك الفعاليات تساهم في تنمية القيم الأخلاقية لدي الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الإنتماء، إلى جانب تدريبهم علي العمل الجماعي بروح الفريق، وتساعدهم على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم الإبداعية في شتي الأنشطة وخاصة الرياضية منها.

وقال محمد حمادة، إنه تنفيذاََ للإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، فقد تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة ٢٥ متدربا، موضحًا أن البرنامج التدريب يشمل مجموعتان يوميًا، ويتم التدريب في ألعاب الجودو، الجمباز، كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، والكاراتيه، وذلك علي أيدي نخبة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية و أخصائي إدارة رعاية الشباب المركزية بالجامعة.
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