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دون هجوم أو إشادة.. رشاد: سنناقش الحكومة ونحاسبها في جلسة البرلمان غدا.. فيديو

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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إبراهيم القادري
قال المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب: هناك برنامج عرضته الحكومة على المجلس سنة 2018 واخذت عليه الموافقة حتي سنة 2022 وقدر مر وقت كاف حتي يصدر لنا كشف حساب او بيان تقدمه الحكومة للمجلس واستدعاء المجلس للحكومة أمر طبيعي وهو دور من أدوار مجلس النواب.

وأضاف أشرف رشاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، أن مجلس النواب دوره تشريعي ورقابي وليس تشريعي فقط والمتوقع حدوثه غدا هو أن يلقي رئيس الوزراء بيان الحكومة ومعه وزير التنمية المحلية وسيكون هناك نقاش من الأعضاء للبرنامج ونتائجه.

وأوضح اشرف رشاد ، أن الهدف من الاستدعاء ليس الهجوم على الحكومة أو الإشادة بها ولكن من أجل تقييم الموقف الحالي ويجب ان يكون كشف الحساب امامنا حتى نستطيع تقييم الموقف او توجه الحكومة.

وتابع أشرف رشاد ، أن دور الأغلبية هو مناقشة ومحاسبة الحكومة بشكل كامل على ما سيقدم من الحكومة من كشف بيان وسنناقش الملفات التي ترتبط بمعايير زمنية وهناك مشاكل ليس لها حلول مثل مشكلة قاعدة بيانات مستحقي الدعم و أزمات في وزارة التموين وملف القمامة مع التنمية المحلية. 
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