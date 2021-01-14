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برلمان

أشرف رشاد يشيد بالتكامل بين الأطياف الحزبية في انتخابات اللجان

الخميس 14/يناير/2021 - 05:50 م
زعيم الأغلبية النيابية
زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
أعرب زعيم الأغلبية النيابية أشرف رشاد، عن اعتزازه الشديد بالمشهد الديمقراطي الراقي الذي غلف انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، مؤكدًا على أن حالة من التعاون والتكامل بين مختلف الأطياف الحزبية، أسفرت عن تشكيل مثالي لهيئات مكاتب اللجان.

وقال رشاد في تصريحات على هامش انتخابات مكاتب اللجان النوعية أن المناخ الذي أحاط بانتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، يعد نموذجا على الديمقراطية البناءة، التي تستهدف إنجاز أكبر قدر من المهام لصالح العمل العام، وتعزيز العمل النيابي والبرلماني في حزمة من التخصصات النوعية الخدمية والاقتصادية والشؤون االعربية والخارجية.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية النيابية في مجلس ٢٠٢١، على أن مساعي مخلصة بذلها النواب من أجل الانتهاء من كافة الاستحقاقات المتعلقة بإجراءات العضوية وانتخاب الرئيس والوكيلين وتشكيل هيئات مكاتب اللجان، وسط ظروف صحية نواجه فيها فيروس كورونا بإجراءات احترازية مشددة.

وأشار زعيم الأغلبية النيابية إلى أن هناك روحا جديدة تسري في اللجان النوعية التي تستهدف مراعاة كافة احتياجات شؤون الدولة في الداخل والخارج، حيث تزينت اللجان بوجوه شبابية واعدة، وتمثيل مشرف لنسبة السيدات، مع وجود كوادر برلمانية مخضرمة تواصل تأدية رسالتها الوطنية.

وأكد زعيم الأغلبية على أن هناك حالة إصرار بين عموم النواب على إنجاز أكبر قدر من المهام، والتي بدأت بحلف اليمين، ثم انتخاب رئيس للمجلس، والوكيلين، والانتهاء من استحقاق تشكيل اللجان النوعية واختيار هيئات مكاتبها، ووأؤكد على أنه سيكون لدينا تشكيلة وباقة متكاملة من الأعضاء اللذين يمثلون أطيافا وتيارات حزبية مختلفة، وسيكون منتظر من هيئات مكاتب اللجان عدد هائل من الأدوار الهامة المرتقبة.
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