أشرف رشاد زعيما للأغلبية.. رئيس البرلمان يعلن أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية

ذكر المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى الأمانة العامة لمجلس النواب إخطار من بعض رؤساء الأحزاب الممثلة بأعضاء لها داخل المجلس بتسمية رؤساء الهيئات البرلمانية.









وقال "حنفي": "وردني خطاب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية يفيد بترؤس الدكتور أيمن أبو العلا للهيئة البرلمانية للحزب، وكذلك وردني خطاب من المستشار رئيس حزب مستقبل وطن يفيد بترؤس المهندس أشرف رشاد للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وكزعيم للأغلبية، ووردني خطاب من رئيس حزب الحرية يفيد بترؤس النائب محمد عطية الفيومي للهيئة البرلمانية لحزب الحرية".









ونصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.



كما نصت المادة 106 على أن يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.



ونصت المادة 107 على أن يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها. ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.





