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تكنولوجيا

صور تفصيلية للشوارع.. جوجل تطلق تحديثا تاريخيا لـ Google Maps

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:19 ص
جوجل تطلق تحديث تاريخى
جوجل تطلق تحديث تاريخى ل Google Maps
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ندى على
أعلنت شركة Google جوجل الأمريكية، عن تحديث تاريخى لتطبيق الخرائط Google Maps ، حيث سيعرض لأول مرة شكل أكثر تفصيلا للشوارع والطرق والمبانى والمعالم الموجودة بشكل دقيق ومحدد. 

وبحسب صحيفة ديلى إكسبرس البريطانية فإن جوجل أتاحت التحديثات التى تقوم بها جوجل على Google Maps شكل أكث تفصيلا ودقة ل 4 مدن فى العالم، هى مدينة طوكيو اليابانية، ونيويورك وسان فرانسيسكو الأمريكيتين، ولندن البريطانية، حيث أصبحت تبدو المدن بشكل أكثر دقة بالإضافة إلى إظهار معالمها بشكل ملون. 


وستبدأ فى تطبيق هذه الميزات الجديدة على تطبيقها Google Maps  فى شهر أغسطس القادم، حيث من المفترض أن تصل لجميع المستخدمين فى كل أنحاء العالم بحلول شهر سبتمبر. 

وتعرض التحديثات الجديدة الطرق والزوايا الدائرية، وتحديد ممرات المشاة بشكل أكثر وضوحا،كما تظهر أيضا المساحات الخضراء بالقرب من الشارع، ومدى اتساع المسارات، حيث ستكون أصبحت هذه التغييات تساعد المستخدمين بوضوح . 

وفى وقت قليل، سيتمكن مستخدمو Google Maps من رؤية معلومات تفصيلية للغاية عن الشارع توضح الشكل الدقيق والعرض للطريق المطلوب مقياسه، كما ستظهر أيضا مكان وجود الأرصفة والممرات، بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمتحدى الإعاقة.  

وكانت كشفت جوجل عن خاصية جديدة فى Google Maps تمكن المستخدمين من معرفة معلومات مباشرة حول المكان المتوجهين إليه سواء كان مزدحمًا أم لا، فعلي سبيل المثال إذا كان المستخدم ذاهبًا إلى مطعم ما، يمكنه التحقق من الخرائط أولًا ليرى مدى انشغاله لتجنب الوقوف وسط الزحام. 



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