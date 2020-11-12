كيف تستمتع بـ إجازاتك عن طريق Google Maps؟

بعد تطوير جوجل مؤخرًا عن ميزة الانشغال أو الازدحام Busyness في تطبيق خرائطها الشهير Google Maps، كشفت عن بعض الخصائص الجديدة المقدمة من خلال نفس الميزة، التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية على سبيل المثال أثناء التنزه أو تناول الطعام و السفر لمكان ما.





وبحسب CNET التقني، تمكن الخاصية الجديدة المستخدمين من معرفة معلومات مباشرة حول المكان المتوجهين إليه سواء كان مزدحمًا أم لا، فعلي سبيل المثال إذا كان المستخدم ذاهبًا إلى مطعم ما، يمكنه التحقق من الخرائط أولًا ليرى مدى انشغاله لتجنب الوقوف وسط الزحام.





و يمكن التحقق من ذلك عن طريق فتح خرائط جوجل علي هاتفك الخاص سواء كان أندرويد أو آيفون، و تحديد المكان الذي تريد الذهاب اليه، لتظهر معلومات الانشغال تلقائيا علي الخريطة، و بعض الجمل البسيطة مثل غير مشغول أو مشغول أكثر من المعتاد.





وأوضحت جوجل أن ميزة الانشغال يمكنها العرض للمستخدمين عن رحلات الطيران، تأجير السيارات وحجوزات المطاعم التي حجزوها بالفعل، توفيرًا للوقت المستخدم في عمليات البحث عبر البريد الإلكتروني عن مواعيد التسجيل، ولمعرفة المستخدم هذه الحجوزات، لابد من فتح خرائط جوجل، يجب القيام بالتالى:





1- النقر علي تم الحفظ المتواجد في صف القائمة اليمني، ثم الضغط علي الحجوزات.

2- ستظهر قائمة بالحجوزات التي حجزها المستخدم، واختيار حجز معين لمعرفة المزيد من المعلومات عنه مثل التاريخ و الموقع.

3- كما يمكن المستخدم البحث عن حجوزاتي في مربع بحث خرائط جوجل لعرفة قائمة الحجوزات التي حجزها.





و تمكن هذه الميزة المستخدمين من العثور علي محطات شحن السيارات الكهربائية أثناء السير في الطريق، و لمعرفة المستخدم المحطات القريبة منه، عليهخ اتباع التالي:





1- لابد من سحب شاشة القائمة السفلية لأعلي، و النقر علي بحث علي طول الطريق.

2- إدخال محطات شحن سيارات الكهربائية، لتظهر أقرب محطات شحن و الوقت المستغرق فيها لعملية الشحن.





و ذكرت جوجل أن الخاصية الجديدة يمكنها مساعدة المستخدمين في حجز موعد للغداء و العشاء، بفتح تطبيق خرائط جوجل و النقر علي زر مطاعم المتواجدة في الجزء العلوي من الخريطة لمعرفة أمكان تناول الطعام، و تحديد مطعم معين، ثم اختيار حجز طاولة أو الانضمام لقائمة الانتظار.





و تزود هذه الميزة المستخدمين بالاتجاهات للطريق الذي يسلكوه، وذلك في حالة عدم اتصالهم بالإنترنت، فلابد قبل الخروج البحث عن الموقع المراد، و النقر علي اسم الموقع أو العنوان داخل نافذة الموقع أوthe location's window.





أما بالنسبة لمستخدمي أندوريد، النقر علي تنزيل أو Download، و الضغط علي تنزيل مره أخري في النافذة التالية، و في حالة استخدام نظام iOS، ينقر المستخدم علي القائمة ثلاثية النقط المتواجدة في الزاوية اليمني العليا، و الضغط علي تنزيل خريطة غير متصلة بالأنترنت، وبالتالى يتم تنزيل الخرائط علي هاتفك للمنطقة التي حددتها.





ولم تقف خصائص الميزة الجديدة عند هذا الحد، بل قدمت أيضًا معرفة المستخدمين موقع بعضهم البعض من خلال فتح خرائط جوجل، و النقر علي قائمة المكونة من ثلاث أسطر المتواجدة في الجزء العلوي في الجهة الأيسر، ثم النقر علي مشاركة الموقع، و تحديد من المستخدم مشاركة الموقع مع من يري و لأى مدة، كما يمكن معرفة موقع شخص أخر من خلال النقر علي رمز هذا الشخص في أعلي النافذة، و الضغط على طلب أو Request.



