رئيس الوزراء يتوجه إلى البرلمان لإلقاء كلمة الحكومة

توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى محلس النواب لإلقاء كلمة الحكومة امام البرلمان .





وكانت قد قررت اللجنة العامة بمجلس النواب، امس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملًا بالمادة 136 من الدستور.



