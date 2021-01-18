حبس شخصين بحوزتهما مقويات شبكات المحمول مجهولة المصدر

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة بحوزتهم أجهزة لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم ، اشتبه في مستقلي سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق .





باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة وعثر بداخل السيارة على ٥ أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول و ٢١ إريال هوائي " مختلفة الأنواع " و ٤ لفة سلك كهربائية و٣ وصلات معدنية لإريال الهوائي و٤ جهاز ريسيفر ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام علي ذمه التحقيق .