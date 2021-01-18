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حوادث

حبس شخصين بحوزتهما مقويات شبكات المحمول مجهولة المصدر

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:36 م
حبس شخصين بحوزتهما
حبس شخصين بحوزتهما مقويات شبكات المحمول
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كتب محمد صبري

تمكنت الأطواف الأمنية بالقاهرة من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة بحوزتهم أجهزة لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل ـ دائرة القسم ، اشتبه في مستقلي سيارة ملاكي حال توقفها بجانب الطريق .

باستبيان الأمر تمكنوا من ضبط سائق و فني كهرباء بشركة وعثر بداخل السيارة على ٥ أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول و ٢١ إريال هوائي " مختلفة الأنواع " و ٤ لفة سلك كهربائية و٣ وصلات معدنية لإريال الهوائي و٤ جهاز ريسيفر ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرير المحضر اللازم ، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ٤ أيام علي ذمه التحقيق .
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