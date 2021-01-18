محسن محيى الدين: يوسف شاهين كان يحب الفنان الشامل ويطوره.. فيديو





وأضاف الفنان محسن محيى الدين، خلال حواره ببرنامج حلو الكلام مع منال، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن يوسف شاهين يحب الفنان الشامل.





وأشار الفنان محسن محيى الدين ، إلى أنه قام بالتمثيل مع مدام رجاء حسين، وفاتن حمامة ومحمود الخولى ، لذلك قاموا بترشيحي للعمل مع يوسف شاهين، متابعًا أنه بدأ دراسة الشخصية والتعمق فيها مع أعماله .





وتابع الفنان محسن محيى الدين، أن يوسف شاهين استغل موهبة الرقص لديه وطور منها، وفى تلك المرحلة بدأ يفهم الشخصية من أبعادها الشخصية والنفسية.





وأكد الفنان محسن محيى الدين، أنه بعد عام 85 بدأ يستقل بعد تخرجه من معهد السينما، وأهتم ببرامج الأطفال وقام بعمل مسرحية إخراجه وإنتاجه ،موضحًا أن المسرحية كانت تعالج جزءا نفسيا لدى الطفل.

قال الفنان محسن محيى الدين، إنه كان مؤهلا قبل العمل مع يوسف شاهين ، مؤكدًا أنه كان قام بتجسيد أدوار مختلفة فى 5 أفلام ومسرحيات وغيرها من الأعمال المتنوعة.