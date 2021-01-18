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أخبار البلد

انطلاق مبادرة مصرية جديدة لتهيئة الصحة النفسية للشباب

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
اطلق عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الشباب ، مبادرة جديدة من نوعها تهدف إلى تمكين عقول الشباب ببناء الصلابة الذهنية لديهم حتى يكونوا قادرين على الإدارة والتغلب على التحديات في عالم الاعمال. 

وقال علي سلامة المتحدث الرسمي للحملة ، إنه من بدأ بالفعل في تنفيذ المبادرة من خلال تجوله في مصر وخارجها، حيث بدأ بمساهمته مع فريق عمله في زيارة المدارس المختلفة على مستوى الشرق الأوسط لتهيئة النشىء على اكتساب صحة عقلية سليمة.

واضاف : قام فريق الحملة بزيارات متتالية للمؤسسات والجمعيات الخيرية في العالم العربي والخارج، وكذلك عدد من الجامعات الخاصة المصرية، مشيرًا إلى أن الفريق حاليًا يزور أكبر مدرسة في الإمارات لعقد ورش عمل مع طلاب المدارس عن كيفية بناء الصلابة الذهنية ومواجهة التحديات، مؤكدا على أنه الحملة في الفترة المقبلة تهدف لعمل زيارات لعدد من المدارس على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مبادرات على نطاق واسع.

وتابع : " يخطط فريق الحملة لعمل جلسات حوارية "أون لاين" بين قيادات عالمية للشركات وطلاب المدارس لنقل خبراتهم وتجاربهم في الإدارة والقيادة، وكيف يمكن للشباب بقواهم العقلية أن يديروا مؤسسات كبيرة بشكل أفضل فيخدموا شركاتهم التي سيعملون بها في المستقبل. 

وأشار سلامة ، الى أن الصحة العقلية للنشء هي الأساس في الإدارة وقيادة الشركات والمؤسسات، وهي القادرة على أن تصنع جيلًا يرتكز على أساس صلب، ويستطيع صنع القرار والعمل تحت ضغوط وكذلك ادارة الأزمات، ما يجني أرباحًا كبيرة للشركات، مشيرا إلى أن غياب الصحة العقلية السليمة قد يكبد الكثير من المؤسسات خسائر كبيرة.

وتابع سلامة أنه من أجل إنجاح مبادرته أسس أول مجلة أون لاين في الشرق الأوسط تحمل اسم empower، وتهدف إلى إبراز نماذج ناجحة محببة من رجال الأعمال والرياضيين ليتطرقوا إلى تجاربهم في تحدي الصعوبات ومواجهة الضغوط واتخاذ القرارات الأمر الذي يساهم بشكل أكبر في كسب طاقة إيجابية لدي الشباب ويطور من عقولهم.
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