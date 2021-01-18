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رياضة

سجال بين الفريقين.. شوط أول سلبي بين سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:25 م
هيثم شعبان مدرب سيراميكا
هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا
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عمرو الحلوانى

فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش، المقامة بينهما بملعب السويس الجديد في إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول مثيرا بين الفريقين في ظل سعى كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث وتبادل الفريقان السيطرة على مجريات المباراة وأضاع أحمد ياسر ريان هدفا محققا لفريق سيراميكا، وكذلك الأمر بالنسبة لناصر منسي الذي أضاع هدف مؤكد لفريق الطلائع لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

ويبحث سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى العودة من جديد إلى تحقيق الانتصارات بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة عما كانت عليه البداية القوية في الدوري . 

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر 3 مباريات.

وفى المقابل يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم بقيادة مدربه عبدالحميد بسيوني بمعنويات جيدة بعد فوزه الأخير على حساب وادى دجلة بهدف دون رد ، وهو الفوز الأول له بمسابقة الدوري الممتاز الجاري.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 4 نقاط.

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