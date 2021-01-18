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برلمان

المصيلحي يكشف بالأرقام العدد الحقيقي للمستفيدين من دعم التموين والخبز

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:26 م
وزير التموين
وزير التموين
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن عدد المستفيدين من الدعم التمويني لم يقل كما يتخيل البعض، موضحًا أن "ما قلّ هو العدد الخطأ أو غير المستحق".

وأضاف "المصيلحي"، فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن عدد المستفيدين من التموين كان 68 مليون مواطن، وأصبح اليوم 64 مليون مواطن، وكان عدد المستفيدين من دعم الخبز 81 مليون مواطن، وأصبح الآن 71 مليون مواطن، متابعا أن الفارق فى الأرقام هو نسبة الأسماء المكررة والخطأ.

وأكد وزير التموين، أن 64% من المواطنين يحصل على دعم السلع وفقًا لهذه الأرقام، ويحصل 71% على دعم الخبز، وهو أمر جيد، كما أن الأطفال يحصل 90% منهم على الدعم التموينى.

وأشار وزير التموين، إلى أن حجم هذا العمل لو لم يكن منضبطا ستكون هناك خسائر كبيرة، وبالتالى لابد من الانضباط فى البيانات والمنظومة، وأصبحنا الآن نصدر بطاقة الدعم إلكترونيا دون تدخل بشرى.

واختتم "أصدرنا مؤخرا أكثر من نصف مليون بطاقة دعم للفئات الأكثر احتياجا بناءً على قاعدة بيانات وزارة التضامن".

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