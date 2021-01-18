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برلمان

النائب طارق رضوان: دراسة تقرير العليا لحقوق الإنسان تحت مظلة "النواب"

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:21 م
لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان
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ماجدة بدوي
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، والذي من  المقرر أن يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف.

وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، في تصريحات له، إن اللجنة ستعمل على عدة محاور لتشهد تحركا مختلفا على  المستوى  الداخلي والاقليمي والدولي لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.

وأوضح أنه سيتم دراسة تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد جمال الدين، والذي يتناول الدور النشط لمصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على هذا التقرير تحت مظلة اللجنة باجتماعاتها المقبلة، ولاسيما وأن التقرير يستعرض البنية المؤسسية لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ويوضح إطار التخطيط الاستراتيجي للدولة في مختلف موضوعات حقوق الإنسان،  والذي ألقى الضوء على أبرز الجهود الوطنية لإعمال حقوق الإنسان في سياق مكافحة جائحة "كورونا".
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