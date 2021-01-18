النائب طارق رضوان: دراسة تقرير العليا لحقوق الإنسان تحت مظلة "النواب"

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعا لها اليوم، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، والذي من المقرر أن يتضمن الرؤية والرسالة والأهداف.





وقال طارق رضوان، رئيس اللجنة، في تصريحات له، إن اللجنة ستعمل على عدة محاور لتشهد تحركا مختلفا على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي لمواجهة التحديات والقضايا التي تمس مجالات حقوق الإنسان.





وأوضح أنه سيتم دراسة تقرير الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنبثقة من وزارة الخارجية برئاسة السفير أحمد جمال الدين، والذي يتناول الدور النشط لمصر في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأهم ملامح الإطار الدستوري لحماية حقوق الإنسان.



