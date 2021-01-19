ابتداء من الجمعة.. السعودية تفعل إجراء جديدا بشأن القادمين إليها

أطلقت وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع وزارة الداخلية والمديرية العامة للجوازات، ختم "عام الخط العربي" ، على جوازات سفر القادمين إلى المملكة عبر مطارات الرياض، وجدة، والدمام ابتداءً من الجمعة.





ويحمل الختم شعار "عام الخط العربي" مكتوبًا بخط الثلث غير المنقوط، وهو مترجم إلى اللغة الإنجليزية من أجل الزوار الذين لا يتحدثون اللغة العربية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس





وأفادت " واس" بأن تلك الخطوة تهدف رفع وعي المسافرين بأهمية الخط العربي، وترسيخ الاعتزاز بالهوية، والثقافة العربية.



