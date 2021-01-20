ريجيم المشروبات الحارقة لنسف الكرش نهائيا



الأسبوع الأول



سناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..

ثمرة فاكهة +كوب من مشروب بذور الحلبة والقرفة

الغداء الساعة 4 عصرا



أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

سناك بعد الغداء بـ3 ساعات

مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

الأسبوع الثاني



2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

مشروب بذور الحلبة والقرفة



1 ملعقة صغيرة خل التفاح

2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة

1 كوب ماء



كيف تطبقين الوصفة؟

انقعي بذور الحلبة والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.



طريقة تطبيق الوصفة

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.



مكونات أعشاب لتنحيف البطن

1 ملعقة صغيرة خل التفاح

1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر

1 ملعقة صغيرة عسل

1 كوب ماء



سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.