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مرأة

ريجيم المشروبات الحارقة لنسف الكرش نهائيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:00 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

بـ ريجيم مجرب وسريع وبدون ريجيمات قاسية يمكنك تعزيز حرق الدهون وإنقاص الوزن  بخطة ريجيم سعرات متوازنة لتعزيز الأيض يقدمها موقع بولد سكاي الهندي ويعمل ذلك الريجيم على تعزيز الأيض اعتمادا أيضا على المشروبات العشبية التى تعزز الأيض ونسف الدهون.


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الأسبوع الأول

الإفطار 6 صباحا

بيضة مسلوقة + توست سن + شريحتان جبن قريش لايت +كوب شاي بلبن خالي الدسم
سناك بعد الفطار بـ 3 ساعات..

ثمرة فاكهة +كوب من مشروب بذور الحلبة والقرفة

الغداء  الساعة 4 عصرا

2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة

سناك بعد الغداء بـ3 ساعات 

مشروب خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

الأسبوع الثاني 

الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..

3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن

سناك بعد الفطار بـ3 ساعات..

ثمرة فاكهة

الغداء

2 قطعة من فيليه سمك مشوي أو 2 شريحة لحم مشوي أو دفيليه مشوي+ 3 ملاعق أرز + سلطة

العشاء

ثمرة فاكهة


العشاء .. قبل النوم بساعتين

كوب زبادى بالليمون

أو بيضة مسلوقة +ثمرة فاكهة

مشروب  بذور الحلبة والقرفة

1 ملعقة صغيرة خل التفاح
2 ملاعق صغيرة بذور الحلبة
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة؟

انقعي بذور الحلبة  والقرفة طوال الليل في كوب من الماء وتناولى المشروب  في الصباح بعد أن يقلب جيدا ويشرب.

طريقة تطبيق الوصفة 

خل التفاح وبذور الحلبة يشكلان مزيجًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وصفة خل التفاح وأوراق الشاى الأخضر.

مكونات أعشاب لتنحيف البطن
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر
1 ملعقة صغيرة عسل
1 كوب ماء

كيف تطبقين الوصفة؟
 سخني كوب الماء حتى يبدأ في الغليان ونرفع الوعاء عن النار ونضيف أوراق الشاي الأخضر.
أغلقي الغطاء واتركه ينقع لمدة 3 دقائق.
صفي الشاي في كوب وأضيفي خل التفاح وأضيفى ملعقة صغيرة من العسل ويقلب جيدا ويشرب.
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