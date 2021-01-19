إمام مسجد النور بنيوزيلندا: وثيقة الأخوة الإنسانية أصبحت دستورا لحماية الأديان

قال الشيخ جمال فودة إمام مسجد النور بنيوزيلندا، إن المذبحة التي ارتكبت في المسجد هناك وراح ضحيتها الكثير من الضحايا، مشددًا أن الإرهاب لا دين له وأن كل المتعصبين والمتشددين هم بعيدين كل البعد عن تعاليم الأديان.





وأكد فودة، في اللقاء الإفترااضي، لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ومجمع البحوث الإسلامية، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لوثيقة الأخوة الإنسانية، بعنوان: «منهجية تفعيل مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في الواقع» أن الأديان جاءت بالرحمة والسلام والمحبة والتسامح وقبول الآخر، ونأمل أن تكون وثيقة الأخوة الإنسانية بمثابة قانون ودستور لحماية الأديان، ويتم تفعيلها في كل أنحاء العالم.





من جانبها، قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين، لقد لاقت الوثيقة تقديرا عالميًا كبيرا يؤكد أنها مشروع واقعي من أجل حياة إنسانية متكاملة، مضيفة أن الوثيقة رسمت علاقة البشر بأنفسهم في حياة أنتشر فيها العنف والأطماع والتطرف، مطالبة بمنهجية واضحة لتفعيل الوثيقة ونشر السلام والعدل بين الناس.

وأضافت الصعيدي أن الشرائع حملت المعاني السامية التي نقلتها وثيقة الأخوة الإنسانية في عالم تعطش فيه الجميع إلى الكرامة والسلام والتسامح والاستقرار، وأن الإنسانية اليوم في حالة من الضياع تفتقر لمثل هذه المساعي النبيلة لتنير الطريق للبشرية، وتضع منهجية محكمة من أجل نشر فكر العدل والتسامح.





واختتم الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر الملتقى، موضحًا أن تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية أمر يستدعي تضافر الجهود بين جميع أطياف البشر، من خلال تحمل الجميع مسؤولياته الوطنية، وإعلاء قيم العيش المشترك، مؤكدا ضرورة إدانة كافة التصرفات والسلوكيات التي تتعارض مع مبادئ المواطنة، والتأكيد على براءة جميع الأديان من أعمال العنف والإرهاب والتطرف وسفك الدماء، مشيدا بحرص الدولة المصرية على الاهتمام بتعزيز قيم التعايش والأخوة الإنسانية بين أبنائها.