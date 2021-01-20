ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير نمبر 2

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:34 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
أعلن الفنان أحمد الفيشاوي، عن انتهائه من تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "نمبر 2".


ونشر الفيشاوي صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "خلصنا تصوير نمبر ٢
Coming soon #fishawy #comingsoon #egocomm".


يذكر أن اسم الأغنية أثار استياء الفنان محمد رمضان، وهو الأمر الذي أدى إلى نشوب خلاف بينه وبين الفيشاوي وقت الإعلان عن الأغنية.


وسخر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" من تشبيه رجل الأعمال نجيب ساويرس للنجم محمد رمضان بمايكل جاكسون.


ونشر الفيشاوي مقطع فيديو للمطرب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون وهو يضحك بصورة هيستيرية وعلق عليها الفيشاوي بكتابة: "لما تسمع إن رمضان مايكل جاكسون مصر".


وطرحت الشركة المنتجة لأغنية «نمبر 2» للفنان أحمد الفيشاوي، البوستر الدعائي للأغنية التي ينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة، والتي يسخر فيها «الفيشاوي» من الفنان محمد رمضان، صاحب المقولة والأغنية المعروفة «نمبر 1».


وظهر أحمد الفيشاوي، على بوستر الأغنية بشكل «كاريكاتير» داخل حلبة ملاكمة، يصارع الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضًا، ويقوم «الفيشاوي» بـ لكم «رمضان» بالبوكس بقوة وطرحه أرضًا، في إشارة منه إلى أنه سينهي الخلاف بهزيمة الأخير.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 40 مع أسرته.. صور

نمبر 2 | أحمد الفيشاوى يطرح برومو أغنيته الجديدة .. فيديو

بعد طرحه "نمبر 2"|القصة الكاملة لأزمة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

ترشيحاتنا

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

لأول مرة منذ 1947.. خطوة جريئة من اليونان تشعل الحرب مع تركيا

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

قصير فوق الركبة.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب تثير الجدل

أب يجرد رضيعته من ملابسها فى البرد.. والأم: دائم تعاطى المخدرات والتهجم علينا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها