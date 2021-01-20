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مرأة

طريقة تحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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رنا عصمت

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛  طريقة تحضير عمل سلطة التونة بالذرة الصفراء.

 مقادير عمل سلطة التونة بالذرة والمايونيز..
- التونا : علبتين (مصفاة من الماء)
- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- المايونيز : نصف كوب
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة

طريقة تحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز
اخلطي التونة مع الذرة والزيت والفلفل الأسود في وعاء.
اخلطي المايونيز مع بودرة الثوم.
أضيفي خليط المايونيز للتونة وقلبي جيدًا.
قدميها باردة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.
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