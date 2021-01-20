ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد سند: منتخبنا قوي.. ونحتاج إلى التركيز لحلم المربع الذهبي بمونديال اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:42 م
محمد سند
محمد سند
Advertisements
إسراء أشرف
أبدى محمد سند نجم المنتخب المصري وفريق نيم الفرنسي لكرة اليد ثقته في أداء المنتخب وشدد على ضرورة التركيز حتى النهاية من أجل الوصول للمربع الذهبي في بطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا في مصر.

ويلتقي المنتخب المصري منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد اليوم الأربعاء في افتتاح مشواره بالدور الرئيسي، على صالة استاد القاهرة.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي مع منتخبات الاتحاد الروسي وسلوفينيا وبيلاروسيا، إلى جانب منتخبي السويد ومقدونيا الشمالية المتأهلين من مجموعته في الدور الأول.

وقال سند في تصريحات للموقع الرسمي للبطولة نشرها اليوم الأربعاء :"أشعر بالفخر لإقامة بطولة العالم على أرض مصر، وهذا حلم لأي لاعب".

وأضاف "المشهد الأصعب في البطولة هو غياب الجمهور ولكن الجميع يقدر ظروف جائحة فيروس كورونا، ونشكر اللجنة المنظمة والدولة المصرية لظهور البطولة بذلك الشكل المشرف".

وكشف سند "لدي حلم شخصي وهو الوصول للمربع الذهبي، الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تركيز كبير، لكن منتخبنا قوي ويتمتع بإمكانات كبيرة".

وشدد نجم منتخب مصر "الأهم الآن النظر إلى الدور الرئيسي والتفكير في كل مباراة خطوة بخطوة".

وتابع "الجيل الحالي لمنتخب مصر قوي جدا ويتمتع بمزيج بين الشباب والخبرة، نحن قادرون على تحمل المسؤولية لمدة عشر سنوات مقبلة".

وأضاف نجم نادي نيم الفرنسي "نظام الفقاعة أمر إيجابي وجيد ويحسب للجنة المنظمة أنها نجحت في توصيل رسالة للعالم بقدرة مصر بالخروج بالبطولة بشكل أكثر من رائع في ظروف استثنائية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد اعتذار 3 منتخبات عالمية| رئيس اتحاد اليد: كورونا يعوق استعدادنا الامثل للمونديال

وزير الرياضة: الفوز على تشيلي بداية مبشرة في افتتاح كأس العالم لليد

فرح سعيد تهنئ منتخب مصر لفوزه على تشيلي فى افتتاح كأس العالم لكرة اليد

حارس مرمى منتخب مصر السابق: مصر قدمت عرضا مناسبا أمام تشيلى فى مباراة الأمس.. فيديو

مسئول بمونديال اليد: تحليل pcr لكل المشاركين فى البطولة..فيديو

مونديال اليد.. التعادل 15 - 15 يحسم الشوط الأول من مواجهة روسيا وبيلاروسيا

ترشيحاتنا

لجنة الحكام تصدم الأهلي وتشيد بحكم مباراة البنك الأهلي

إحالة المتهمين باغتصاب مريضة السرطان بقليوب للجنايات

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

تفاصيل جلسة باتشيكو مع لاعبى الزمالك بعد تصدر الدوري

مشروب طبيعي مذيب للبلغم ومهدئ للسعال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها