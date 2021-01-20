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تعليم

"وطنى فى قلبى".. مبادرة لإبراز انجازات الدولة بمدارس القليوبية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:50 م
مدارس القليوبية
مدارس القليوبية
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إبراهيم الهوارى
دشنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة "وطنى فى قلبى" برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بهدف تنمية روح الولاء والانتماء وغرس تلك القيم فى نفوس ابنائنا طلاب المدارس براعم الوطن وزهوره.


وقال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم ان المبادرة عبارة عن ابحاث مدعومة بصور لإنجازات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسومات وأنشطة يدوية تبرز الصور الجمالية بالمدرسة، وخاصة بعد تزيين أسوار المدارس باعلام مصر و ممراتها الرئيسية بصور الرئيس عبد الفتاح السيسي ربان سفينة الوطن. 

واشار الى أن المبادرة ستقام على مستوى جميع الإدارات التعليمية وهم 12 إدارة تعليمية بالقليوبية ومدارسها بمختلف المراحل التعليمية، وسيتم تصعيد الفائزين على مستوى الادارات التعليمية ليتنافسوا  على مستوى المحافظة ، حيث سيتم منح الفائزين شهادات تقدير وجوائز مالية.

من ناحية اخري قام الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها  بزيارة  فريق المحاكاة لكلية التمريض بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي.

والتقى " الجيزاوى " بأعضاء الفريق بحضور الدكتورة هويدا صادق عميدة الكلية والدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق والدكتور علاء عبد الغفار نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد " الجيزاوى" ان جامعة بنها حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مشيرا الى أن هدفنا جميعا هو المصلحة العامة للجامعة

من جانبها قالت الدكتورة هويدا صادق انه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مشيرة الى انه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة.

واكدت هويدا أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

يذكر ان فريق زيارة المحاكاة ضم كل من الدكتورة شادية عبد القادر حسن أستاذ تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق ، والدكتورة وفاء السيد عبد الجليل أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق ، والدكتورة ثريا رمضان عبد الفتاح أستاذ تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.
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